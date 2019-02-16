Новости версия для печати 100 пожарных извещателей установят в Мценске и Мценском районе Датчики будут установлены в рамках профилактической межведомственной акции «Безопасное жилье».



Профилактическая межведомственная акция «Безопасное жилье» - традиционнее мероприятие, но в этом году оно впервые рассчитано на два месяца. До 25 марта сотрудники МЧС и полиции, газовики, представители администраций, городских и поселковых, сотрудники социальной защиты совместными усилиями проведут масштабную работу по профилактике пожароопасных ситуаций. Организуются рейды, беседы с жителями региона, уроки в детских садах и школах, распространяются памятки, оказывается помощь льготным категориям граждан – одиноким старикам, многодетным семьям, инвалидам – оказывается помощь по обновлению электропроводки, ремонта печей и установки систем оповещения. Акция проводится в регионе регулярно. Наталья Акулова, начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области: «Акция является традиционной, проводится два раза в год - весной и осенью, именно тогда, когда начинается всплеск пожаров на территории нашей области. И называется она «Безопасное жилье» именно потому, что наибольшее количество пожаров происходит именно в жилом секторе -порядка 70%, это и многоквартирный фонд и частные домовладения.





Мария Семак

16 февраля 2019 года







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