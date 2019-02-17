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В женской сборной ОГУ имени Тургенева по мини-футболу появился легионер из Гаити

В январе 2018 года женская сборная Гаити по футболу, составленная из игроков не старше 20 лет неожиданно для многих обыграла сверстниц из Канады. В это же время в Орле гаитянка Жозеф Швенденски Маселюс или просто Кики пришла на первую тренировку по мини-футболу. Спустя полгода занятий девушка перешла из группы начинающих на тренировки дублирующей команды ОГУ, позже ее включили в состав на сезон Первой лиги. 
Жозеф Швенденски Маселюс, игрок ЖФК «ОрелГУ-2 – Русичи»: «Футбол на Гаити - спорт номер один. Это как религия. В школе я не занималась футболом, так как не было команды. Пробовала баскетбол, но почувствовала, что это не мое. Бросила баскетбол и начала тренироваться на большом поле».
Несмотря на то, что за плечами Кики были тренировки, переход с большого поля на малое - дело нелегкое. И получается далеко не сразу. Но если есть стремления и желания, то процесс адаптации пройдет гораздо быстрее.
Татьяна Филиппова, капитан ЖФК «ОрелГУ-2 – Русичи»: «Когда она на поле - я спокойна. Это надежный игрок, с ней может быть спокойно. Ты не переживаешь, что она может мяч потерять или сделать что-то не то».
Игорь Химушкин, главный тренер ЖФК «ОрелГУ-2 – Русичи»: «Она очень хорошо относится к футболу, любит его, предана. Все, что ей говорят она, во-первых, хорошо понимает, во вторых выполняет. И у нее неплохо получается. Так что она только украсила наш коллектив».
На футбольной карте мира Республика Гаити появилась в 1974 году, когда ее национальная сборная пробилась на Чемпионат мира в Германии. Для бедной страны, серьезно пострадавшей от стихийных бедствий, та команда по сей день остается легендарной. Футбольная религия передалась и Жозеф, которая даже за сотни тысяч километров от дома отдает все силы и энергию любимой игре.





Анастасия Дорохова
17 февраля 2019 года

 


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