Новости версия для печати Начинающих поэтов из Орла приглашают принять участие в Международном фестивале «Всемирный день поэзии» Поэтический фестиваль является самым крупным в мире.



На данный момент фестиваль «Всемирный день поэзии» охватывает более 50 городов из 10 стран. Это более трех тысяч участников. Лучших отберут известные деятели литературы и искусств в онлайн голосовании, а каждый город-участник проведет Гала - концерт с выступлением лауреатов и специальных гостей, 21 марта, когда отмечается всемирный день поэзии.

Заявки на участие можно подать до 10 марта на Заявки на участие можно податьна сайте фестиваля





Всеволод Трифонов

17 февраля 2019 года







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