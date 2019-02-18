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понедельник
18.02.2019
22:32:14
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Сегодня в Орле состоится матч городского этапа детского турнира «Золотая шайба»В турнире участвуют команды игроков 2004-2005 годов рождения.
В 17:45 на корт «Ледовой Арены» на Наугорском шоссе выйдет ХК «Орел-2» и коллектив «Стрелецкое», представляющий Орловский район. Всего в турнире городских команд принимают участие четыре коллектива. Победитель этапа получит право выступить на всероссийском финале в Смоленске в середине апреля.
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