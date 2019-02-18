Новости версия для печати Орловские градостроители строят меньше, но – просторнее За прошлый год было сдано в эксплуатацию на 28 зданий различного назначения меньше, чем в 2017 при росте общего объема застройки почти на 326 тысяч куб. метров - эти цифры приводит Орёлстат. Однако темпы роста отрасли, по мнению многих экспертов, могут в этом году могут сократиться - с учетом факторов роста НДС и инфляции.





Мария Семак

18 февраля 2019 года







На главную страницу





