Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Они живы - в памяти родных и в истории страны. 30 лет назад последняя колонная советских войск покинула Афганистан.

- «Братство» генерала Ковалёва. К прокату готовится фильм, основанный на реальных событиях.

- Из Сочи - с портфелем инвестиций. Итоги второго дня всероссийского форума для орловской делегации.

- День, когда зима встречается с весной. Сегодня - Сретение Господне.



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Вести-Орёл

15 февраля 2019 года







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