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За прошедшие выходные на территории Орловской области зарегистрировано 23 ДТП

Среди них три ДТП с пострадавшими, в результате три человека получили травмы.

17 февраля в 02:15 водитель 1996 г.р., двигался по улице Полесской и при повороте направо - на регулируемом перекрестке ул.Полесская - ул.Лескова, не справился с управлением и допустил наезд на препятствие - бордюрный камень, опору ЛЭП, опору светофора, опору дорожного знака 2.1 «Главная дорога», трубу теплотрассы, опору дорожного знака 5.19.1 «Пешеходный переход». В результате ДТП водитель получил телесные повреждения, назначено амбулаторное лечение. Водитель управлял транспортным средством в состоянии опьянения.
 
17 февраля в 14:20 водитель, управляя автомобилем «Рено Логан», двигался по ул. Московская и в районе дома № 108 не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с автомобилем «Рено Логан», который двигался впереди попутно. В результате ДТП пассажир одного из автомобилей получила телесные повреждения, назначено амбулаторное лечение. 
 
17 февраля в 14:25 водитель, управляя автомобилем «Рено Логан», двигался по автодороге Орел-Ефремов в направлении г. Орла, на 40км допустил наезд на стоящее на обочине по ходу движения транспортное средство «Сеат Толедо», с последующим наездом на водителя, который вышел из машины. После этого произошел наезд на автомобиль «Киа Рио». В результате ДТП водитель «Сеата» получил телесные повреждения.
Фото УГИБДД УМВД России по Орловской области
 



Орловское Информбюро
18 февраля 2019 года

 


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