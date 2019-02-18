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В Москве умер орловский спортсмен

Уроженец Ливен сделал стремительную спортивную карьеру, был неоднократным призером соревнований разного уровня. Срочную службу прошел в элитной части ВДВ. В 2016 году Геннадий Павлов победил в первенстве России по универсальному бою.

Тем более странными выглядят обстоятельства его гибели. Свою смерть маститый спортсмен нашел в драке с разменявшим шестой десяток охранником в Москве. Инцидент произошел на Тверской улице в охраняемой зоне территории Минкомсвязи. От словесного конфликта с секьюрити Геннадий Павлов перешел «в рукопашную». В какой-то момент охранник заметил, что его соперник не дышит. Причины смерти устанавливает СК по городу Москве. Не исключается, что гибель спортсмена имела некриминальный характер.