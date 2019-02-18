Новости версия для печати Орловским пенсионерам не по карману активная жизнь Тема проезда в маршрутках по-прежнему остается «больным вопросом», особенно для тех, кто ежедневно пользуется общественным транспортом. С 1 февраля заметно выросла стоимость проездных, а что касается «Единого социального проездного билета», то мало того что стоимость увеличилась на 100 рублей, так еще и число поездок ограничили до 60, а раньше пенсионеры могли ездить не считая их в течение всего месяца.



Активная жизнь бабушек на пенсии под угрозой! Так говорит пенсионерка Елена Николаевна, ее поддерживают единомышленницы, а еще и председатели домкомов. Мало того что стоимость Единого социального проездного билета увеличили сразу на сто рублей, так еще и ввели ограничение числа поездок - 60 в месяц. Елена Сумская, житель города Орла: «Скоро начинаются дачи. Сколько я на 60 поездок могу съездить? Туда, обратно, до дома и от дома. Это уже четыре поездки. Я что - должна умирать дома, сидеть смотреть телевизор? Я не хочу. Я хочу ходить в спортзал, в бассейн, не только со своим внуком, но и сама». Жители написали обращение к губернатору, сели в автобус и собрали подписи. Послание дошло до адресата. В правительстве заявили: все подсчитано и рассчитано. Оказывается, согласно приказу Росстата, количество поездок должно быть не больше 50, а если не хватает, чиновникам следует провести натурный анализ. Алексей Васильев, зам. руководителя департамента строительства ТЭК, ЖКХ транспорта и дорожного хозяйства Орловской области: «С 2014 года по декабрь 2018 департаментом произведен натурный анализ передвижения льготников по ЕСПБ по Орловской области. Максимальное количество поездок составляло 55 поездок на один пополненный или приобретенный ЕСПБ». Впереди еще более масштабная задача - перемены в единой схеме транспортного обслуживания продолжатся. Готовность должны подтвердить 1 сентября. Так что ждем новых маршрутов и надеемся, что время ожидания их на остановках сократится. Параллельно думают и гадают над организацией дачных направлений, они теперь тоже в ведомстве областных властей. Обещают: на этот год тариф останется тем же. А вот в городе цена за проезд в общественном транспорте - выросла, за ней подтянулись и проездные. Дмитрий Паничкин, зам. начальника отдела транспортного обслуживания населения и связи Управления городского хозяйства и транспорта администрации г. Орла: «Стоимость проездного билета для граждан на 30 поездок составляет 450 рублей. Проездной для граждан на 50 поездок - 750 рублей, ограничен 90 днями. Проездной билет для учащихся составляет 450 рублей на 50 поездок, срок действия данного билета 31 день». Пополнить проездной можно только по истечению срока действия, то есть если льготные поездки закончились раньше, придется подготовить 20 рублей наличными или 17 рублей должны быть на счету банковской карты.









Анна Вайсергисер

18 февраля 2019 года







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