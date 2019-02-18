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Ученик года мастерски владеет аккордеоном и мечтает о журналистике

В Орле подвели итоги муниципального этапа Всероссийского конкурса «Ученик года». В 2019 году этого звания удостоился ученик гимназии №16 Максим Мысин.

В конкурсе приняли участие 39 человек. Конкурсанты подготовили «визитную карточку», приняли участие в открытой дискуссии и презентовали свой творческий проект. 
 
По итогам первого тура были выбраны 15 лучших претендентов. Максим Мысин был в их числе. Кстати, за его плечами участие в конкурсах как регионального, так и всероссийского уровня. В этот раз юноша выступил в роли режиссера и представил инновационный проект «АМТ-16». 
Анна Савостикова, директор гимназии №16 г. Орла: «С первого класса Максим интересовался абсолютно всем - фотографией, науками, исследованиями, театром. И в процессе своей деятельности он, под руководством Архиповой Елены Александровны создал инновационный творческий проект – «АМТ-16». Это активное молодежное ТВ гимназии №16».
Девиз «АМТ-16» - «Показываем нашу жизнь без прикрас».
Максим Мысин, победитель муниципального этапа Всероссийского конкурса «Ученик года-2019»: «Творческий проект «Активное молодежное телевидение» создано в нашей гимназии не просто как средство для освещения важных событий гимназии, но это и сама по себе новая организация жизни всех учеников, поскольку хотя бы раз каждый ученик точно должен был попасть в объектив видеокамеры».
Максима в школе знают как весельчака, заводилу, отличника. А еще он один из руководителей Совета старшеклассников. Замдиректора школы Елена Архипова с девятиклассником на «одной волне» - большинство его побед и ее заслуга тоже. Правда, педагог с 20-летним стажем уверена: прежде всего «спасибо» говорить надо родителям, которые поддерживают начинания сына.
Елена Архипова, заместитель директора по воспитательной работе гимназии №16 г. Орла: «Мы участвуем и во всероссийских конкурсах, и в этом году Максим принимал участие в международном конкурсе «Мы здесь», который проводился в Санкт-Петербурге, и стал призером. Кроме того, мы вышли в следующий этап конкурса, который проводится РДШ (Российское движение школьников), соответственно наш проект «АМТ-16» выходит на федеральный уровень».
Учеба, активная творческая деятельность, занятия в музыкальной школе. Как все успевает лучший ученик Орла?
Максим Мысин, победитель муниципального этапа Всероссийского конкурса «Ученик года-2019»: «У меня на компьютере нет компьютерных игр. Я в них не играю, просто потому что не успеваю. С утра - школа, затем музыкальная школа, вечером - выполнение домашних заданий и работа над АМТ».
«Душа компании и тот, кто всегда поможет» - вот так ребята характеризуют своего одноклассника- победителя. 
 
Планы Максима на будущее - впечатляют. Хочет поступить в Останкинский институт телевидения и радиовещания. Говорит: «Буду ведущим». Но это - через несколько лет, а уже совсем скоро Максим свои творческие способности проявлять будет в региональном конкурсе. «Не подведу» - вот такой настрой у лучшего ученика Орла.





Юлия Опанасюк
18 февраля 2019 года

 


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