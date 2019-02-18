Ученик года мастерски владеет аккордеоном и мечтает о журналистике

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понедельник
18.02.2019
22:31:50
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Ученик года мастерски владеет аккордеоном и мечтает о журналистикеВ Орле подвели итоги муниципального этапа Всероссийского конкурса «Ученик года». В 2019 году этого звания удостоился ученик гимназии №16 Максим Мысин.
В конкурсе приняли участие 39 человек. Конкурсанты подготовили «визитную карточку», приняли участие в открытой дискуссии и презентовали свой творческий проект.
По итогам первого тура были выбраны 15 лучших претендентов. Максим Мысин был в их числе. Кстати, за его плечами участие в конкурсах как регионального, так и всероссийского уровня. В этот раз юноша выступил в роли режиссера и представил инновационный проект «АМТ-16».
Девиз «АМТ-16» - «Показываем нашу жизнь без прикрас».
Максима в школе знают как весельчака, заводилу, отличника. А еще он один из руководителей Совета старшеклассников. Замдиректора школы Елена Архипова с девятиклассником на «одной волне» - большинство его побед и ее заслуга тоже. Правда, педагог с 20-летним стажем уверена: прежде всего «спасибо» говорить надо родителям, которые поддерживают начинания сына.
Учеба, активная творческая деятельность, занятия в музыкальной школе. Как все успевает лучший ученик Орла?
«Душа компании и тот, кто всегда поможет» - вот так ребята характеризуют своего одноклассника- победителя.
Планы Максима на будущее - впечатляют. Хочет поступить в Останкинский институт телевидения и радиовещания. Говорит: «Буду ведущим». Но это - через несколько лет, а уже совсем скоро Максим свои творческие способности проявлять будет в региональном конкурсе. «Не подведу» - вот такой настрой у лучшего ученика Орла.
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