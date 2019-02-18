Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».



- Неравный бой. Молодой чемпион по рукопашному бою из Ливен погиб в драке в столице.

- Активная жизнь пенсионерам теперь не по карману? Жалобы на подорожавшие проездные.

- «Музыка добрых сердец» вновь звучала в Орле.



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Вести-Орёл

18 февраля 2019 года







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