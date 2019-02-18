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понедельник
18.02.2019
22:31:53
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В Орле прошел фестиваль «Музыка добрых сердец»Седьмой раз Орел стал центром благотворительности - на сцене ДК «Металлург» собрались талантливые люди из разных уголков России, чтобы помочь детям с онкологическими заболеваниями. В этот раз у фестиваля «Музыка добрых сердец» несколько адресатов, в том числе онкологическое отделение детской областной больницы. Помимо этого, акция продолжится и после гала-концерта, причем, в соседнем регионе.
Среди тех, кому решили помочь, - мальчик Витя, ему недавно исполнилось четыре года, и практически треть своей маленькой жизни он борется со страшным заболеванием - нейробластомой. Уколы, химиотерапия, операция по удалению опухоли, пересадка костного мозга. Врачи делают все возможное, но болезнь не хочет отступать полностью.
Нужно почти семь миллионов рублей. К тому же в нашей стране эту процедуру не делают. Сейчас Витя находится в Германии.
Ждет помощи и Юлечка Суходолова. Ей нужны дорогостоящие лекарства. Эта статья расходов актуальна и для онкологического отделения детской областной больниц, и 40% от собранной на фестивале суммы переведут на счет НКМЦ им. Круглой.
Сегодня методики лечения в детской онкологии позволяют сказать, что рак - не приговор.
Но бывают экстренные ситуации и очень сложные случаи. Для того, чтобы помочь этим детям, и звучит в Орле «Музыка добрых сердец», уже седьмой раз. На одной сцене собираются исполнители и коллективы не только из нашего города, но и из Москвы, Саратова, Калининграда и других городов страны. Участники концерта работают в самых разных жанрах, но они объедены одной целью - внести свой вклад в благое дело - успеть помочь, спасти.
Свой вклад внесли и члены регионального отделения партии «Единая Россия» - собрали триста тысяч рублей. И в течение недели еще будут поступления.
Сбор средств еще продолжается - деньги перечисляют на счет. Впрочем, не закончен еще и сам фестиваль. В этом году «Музыка добрых сердец» продолжится в Брянске.
Жизнь сына Натальи Куприяновой унесла нейробластома, когда ему было всего пять лет. Но она уверена - он жив в ее делах. Возможно, поэтому «Музыка добрых сердец» слышна так далеко за пределами Орла.
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