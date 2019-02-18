Новости версия для печати В Орле прошел фестиваль «Музыка добрых сердец» Седьмой раз Орел стал центром благотворительности - на сцене ДК «Металлург» собрались талантливые люди из разных уголков России, чтобы помочь детям с онкологическими заболеваниями. В этот раз у фестиваля «Музыка добрых сердец» несколько адресатов, в том числе онкологическое отделение детской областной больницы. Помимо этого, акция продолжится и после гала-концерта, причем, в соседнем регионе.



Среди тех, кому решили помочь, - мальчик Витя, ему недавно исполнилось четыре года, и практически треть своей маленькой жизни он борется со страшным заболеванием - нейробластомой. Уколы, химиотерапия, операция по удалению опухоли, пересадка костного мозга. Врачи делают все возможное, но болезнь не хочет отступать полностью. Елена Филиппова, директор благотворительного фонда "Цветик-Семицветик" г. Москва: «У нашего Витюшки остаточная опухоль на аорте, которую оперировать невозможно по жизненным показателям, и ему необходима протонная терапия». Нужно почти семь миллионов рублей. К тому же в нашей стране эту процедуру не делают. Сейчас Витя находится в Германии. Ждет помощи и Юлечка Суходолова. Ей нужны дорогостоящие лекарства. Эта статья расходов актуальна и для онкологического отделения детской областной больниц, и 40% от собранной на фестивале суммы переведут на счет НКМЦ им. Круглой. Иван Фисюн, заведующий отделением детской онкологии, гематологии НКМЦ. им. З. Круглой: «Ребенку недавно понадобился препарат антидепрессант, потому что у него сильный болевой синдром, и для того чтобы провести закупку этого препарата нужно не менее трех-четырех недель, это долго, потому что ребенок находится у нас уже сейчас». Сегодня методики лечения в детской онкологии позволяют сказать, что рак - не приговор. Иван Фисюн, заведующий отделением детской онкологии, гематологии НКМЦ. им. З. Круглой: «Из 153 детей, которые прошли через отделение, одиннадцать детей умерло. Все остальные живы и продолжают лечение». Но бывают экстренные ситуации и очень сложные случаи. Для того, чтобы помочь этим детям, и звучит в Орле «Музыка добрых сердец», уже седьмой раз. На одной сцене собираются исполнители и коллективы не только из нашего города, но и из Москвы, Саратова, Калининграда и других городов страны. Участники концерта работают в самых разных жанрах, но они объедены одной целью - внести свой вклад в благое дело - успеть помочь, спасти. Алевтина, певица г. Москва: «Надо просто каждому немножечко помнить о том, что десятину свою надо отдавать миру, и если вы что-то умеете - сделайте это. Десять процентов - чтобы польза была другим». Свой вклад внесли и члены регионального отделения партии «Единая Россия» - собрали триста тысяч рублей. И в течение недели еще будут поступления. Леонид Музалевский, секретарь Орловского регионального отделения партии «Единая Россия»: «Уже 5 лет региональное отделение партии «Единая Россия» участвует в этом прекрасном проекте, все наши местные отделения собирают денежные средства». Сбор средств еще продолжается - деньги перечисляют на счет. Впрочем, не закончен еще и сам фестиваль. В этом году «Музыка добрых сердец» продолжится в Брянске. Наталья Куприянова, организатор межрегионального благотворительного фестиваля «Музыка добрых сердец»: «7 апреля, на Благовещенье, мы сделаем подобный фестиваль на моей родине - в городе Брянске, где и родился мой сын, в память которого и организован этот фестиваль». Жизнь сына Натальи Куприяновой унесла нейробластома, когда ему было всего пять лет. Но она уверена - он жив в ее делах. Возможно, поэтому «Музыка добрых сердец» слышна так далеко за пределами Орла.









Мария Семак

18 февраля 2019 года







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