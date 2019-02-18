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Поддержка молодых семей в Орловской области значительно растет

В 2019 году будет выделено 57 миллионов рублей. Об этом стало известно на заседании регионального правительства.

По планам, деньги пойдут на субсидии в размере 35 % от стоимости жилья для 85 молодых семей Орловщины. Этот показатель больше в два раза, чем в прошлом году. В 2019 году в программе участвуют 19 муниципальных образований. Однако в связи с отсутствием средств для софинансирования, Дмитровский, Урицкий, Болховский, Хотынецкий, Сосковский и Малоархангельский районы в программе не участвуют.
Вадим Соколов, и.о. председателя Правительства Орловской области: «Это дело нашей общей социальной ответственности перед населением, перед молодыми семьями, поэтому откладывать это на потом и рассматривать в числе второстепенных задач, не совсем верно, поэтому прошу обратить внимание, и принять меры».
В Орле цифры намного больше, по информации главы администрации Александра Муромского, на очереди стоят 405 молодых семей. В 2019 году на приобретение жилья будет выделено более 20 миллионов рублей. На эти средства жильем будут обеспечены 24 семьи, что также вдвое больше, чем в прошлом году, когда на эти цели выделялось 11 миллионов рублей.



Всеволод Трифонов
18 февраля 2019 года

 


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