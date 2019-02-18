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В Орле открылась выставка «Ранние славяне. История, археология, реконструкция»

Выставка открылась в одном из залов орловского краеведческого музея. В экспозиции представлены находки, связанные с раннеславянскими поселениями, найдены археологической экспедицией Академии наук на территории нашей области за три последних года. Выставку представил руководитель экспедиции Олег Радюш.

 Перед открытием выставки состоялась лекция для студентов-первокурсников истфака. Они еще не успели побывать ни в одной экспедиции, и рассказ Олега Радюша, научного сотрудника Российской академии наук, о том, что скрывает земля Орловщины, и какие открытия, связанные с находками последних лет еще ждут археологов. Ведь вплоть до начала 2000-тысячных наш край оставался в этом смысле малоизученным.
Олег Радюш, научный сотрудник института археологии РАН: «Количество известных памятников здесь минимально по сравнению со всеми окружающими областями, и перспективы, естественно, здесь открываются огромные. Те памятники, которые мы за последние пять-шесть лет открыли, это интереснейшие, уникальнейшие памятники, о существовании которых мы, может быть, и предположить раньше не могли. И часть выставки с этим связана».
Особый интерес, конечно, вызывают бронзовые украшения, изготовленные в технике выемчатой эмали. Фибулы, нагрудные цепи, наконечники поясов - это очень художественная работа. Надо отдать должное мастерству ювелиров раннеславянских поселений. Кроме того, можно увидеть кузнечные инструменты, ножи, фрагменты серпов и пряслиц, детали уздечек, колокольчики, наконечники стрел и дротиков. Большая часть представленного уже побывала в руках реставраторов.
Дмитрий Моисеев, директор областного краеведческого музея: «Частично отреставрированы, частично еще некоторые нуждаются в научном описании, но самое главное, что они были найдены на территории Орловской области и относятся к периоду ранних славян, которому посвящена эта выставка».
Многие предметы, найденные по берегам рек Цон и Нугрь, относятся в 3-5 веку нашей эры. Случаются и абсолютно редкие находки, которые могут поменять общепринятые даты и даже саму историю Великого переселения народов. Например, ранние поселения под Новосилем гораздо старше, чем принято считать.
Олег Радюш, научный сотрудник института археологии РАН: «Город Новосиль удалось продатировать, самый ранний его «горизонт» - монеты пантикапейские 23 года до нашей эры. То есть, мы говорим о том, что и в это время там существовали. Это очень важно, очень интересно».
На месте Орла, еще до того, как он стал историческим поселением, тоже находятся вещественные доказательства, которые подтверждают теорию о том, что ранние поселения здесь были еще в эпоху неолита, затем во времена Древней Руси, но все эти материалы сильно пострадали во время строительства самой орловской крепости, и хорошо сохранившегося культурного слоя археологи не ждут, но не исключают возможности его обнаружения. Выставка станет интересна не только узким специалистам, она носит образовательный характер, ждет на экскурсии школьников и студентов, всех, кто увлекается реконструкцией и мечтает сделать новые открытия в археологии.




Эва Стасюлевич
18 февраля 2019 года

 


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