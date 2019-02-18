Орловский дзюдоист – бронзовый призер Кубка Европы

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понедельник
18.02.2019
22:31:21
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Орловский дзюдоист – бронзовый призер Кубка ЕвропыМеждународный турнир с участием 16 спортсменов из России и стран Европы состоялся в 16-17 февраля в Санкт-Петербурге.
В турнире приняли участие восемь россиян, а также спортсмены из Нидерландов, Венгрии, Австрии и Казахстана. Савелий Пархомин, выступающий в весовой категории 100 килограмм провел на турнире четыре поединка. В борьбе за выход в финал наш спортсмен уступил россиянину Валерию Ендовицкому. Отметим, что схватка спортсменов длилась более семи минут при среднем времени поединка в дзюдо четыре минуты.
Это не первая встреча спортсменов. Ранее дзюдоисты встречались в рамках Первенства России, где борьба продлилась девять минут и в итоге оба спортсмена стали бронзовыми призерами национального турнира.
Кубок Европы – один из рейтинговых турниров, участие в которых позволит спортсменам пробиться на Первенство Европы и мира. Оба международных турнира состоятся летом 2019 года.
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