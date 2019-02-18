Новости версия для печати Орловщина готовится к посевной «Весенний день год кормит» - эти слова каждый раз вспоминают аграрии, когда наступает время выходить в поле.



Подготовка к посевной в самом разгаре, хотя вроде только завершилась уборочная кампания-2018. По своим показателям, даже несмотря на прогнозы, она была лучше предыдущей. Удалось собрать больше 3 миллионов тонн зерна. Большое внимание сельхозтоваропроизводители стали уделять и высокодоходным культурам таким как, соя, рапс, подсолнечник.



Орловские аграрии упор делают на семена элиты. В этом сезоне в регионе ими засеяно 90 тысяч гектаров. Это дает дополнительные шансы на хорошую всхожесть. А по программе семеноводства аграрии, которые вложились и выбрали для своих пашен лучшие из лучших получат господдержку, но при условии.

Сергей Борзенков, руководитель департамента сельского хозяйства Орловской области: «В этом году будем исходить из того, что хозяйства будут сеять семенами, внесенными в реестр по нашему пятому региону. Чтоб понимать - если кто-то выбрал семена не проверенные, некондиционные, не внесенные в реестр, то это риск, который предприятие берет на себя». Возвращаемся в этом сезоне и к хорошо забытому старому. Министерство сельского хозяйство вновь запускает программу известкования. В ней активно принимает участие и Орловщина. Уже сформирована рабочая группа и заявки. Проекты на 45 тысяч гектар на стадии завершения, господдержка также предусмотрена.

Сергей Борзенков, руководитель департамента сельского хозяйства Орловской области: «Мы помним годы, когда в каждом районе были «агропромхимии». На сегодняшний день возобновляем эту работу, ориентировочно в бюджете РФ будет предусмотрено до 6 миллиардов рублей». Улучшения качественных и количественных показателей невозможно добиться без использования минеральных удобрений. Их заготовка в хозяйствах в полном разгаре, идет завоз. Еще один решающий фактор эффективной работы аграриев - модернизация производства.

Андрей Заярный, директор сельхозпредприятия: «Сегодня мы уже знаем, что будем приобретать в следующем году и через год. Это обновление идет постоянно. Мы достаточно серьезное за последние несколько лет провели обновление парка и тяжелой техники. В 2017 году приобрели 20 новых комбайнов». Готовиться к новой посевной сельскохозяйственники начинают еще в октябре, когда идет уборка. А потом всю зиму глаз не спускают с семян, предназначенных для посадки.

Андрей Заярный, директор сельхозпредприятия: «Мы практически семена подготовили. Вся работа была завершена до нового года. Проверили всхожесть на качество, получили соответствующие документы. Сейчас семена находятся уже на складском хранении и готовятся к тому, чтобы в апреле уже попасть в землю». Точных прогнозов, конечно, никто не дает - выйдут в поле по распоряжению матушки-природы. И в любом случае, перед этим еще раз проведут анализ семян на всхожесть.









Анна Вайсергисер

18 февраля 2019 года







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