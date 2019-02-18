Новости версия для печати Столичный СК устанавливает причины смерти именитого ливенского спортсмена Геннадий Павлов погиб в уличной драке накануне в Москве при неоднозначных обстоятельствах. В 2016 году молодой спортсмен выиграл первенство России по универсальному бою.



В мае 2016 года, когда Геннадий Павлов победил как юниор в Первенстве России по универсальному бою, о нем говорили, как о восходящей звезде спорта.



Последний «бой» Геннадий Павлов дал охраннику на закрытой территории Минкомсвязи в Москве. Против такого противника секьюрити, разменявший шестой десяток, явно «не тянул», и вскоре оказался «в партере».



Что произошло потом, комментируют на сайте СК по городу Москве:

«Они оба упали на землю. Во время драки молодой человек 1996 года рождения перестал подавать признаки жизни. Прибывшие на место происшествия сотрудники скорой помощи констатировали смерть пострадавшего. По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве проводится доследственная проверка». На малой родине спортсмена, в Ливнах, мы связались с его тренером. Однако наставник Геннадия Павлова от интервью наотрез отказался. Не многое удалось выяснить и в федерации универсального боя.

Виктор Романов, президент спортивной федерации «Универсальный бой»: «Вы у меня ничего не выясните, потому что я его знать не знал - Павлова. Знал, что когда-то он выступал у нас, лет шесть назад, после этого он больше нигде не появлялся». В московском СК не исключают, что смерть спортсмена могла иметь некриминальный характер. Окончательные выводы - за судебными экспертами.









Иван Суверин

18 февраля 2019 года







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