Новости версия для печати Выбор сделан! Орловцы определились с территориями, которые преобразятся в этом году в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды».



Итоги подвели сегодня на заседании общественной комиссии. Но результаты огласят завтра на еженедельной планёрке в мэрии. Из девяти предложенных к выбору территорий, благоустроят три объекта, набравших наибольшее количество голосов.



Свою гражданскую позицию проявили 42 688 жителей Орла. Наиболее активными оказались жители Заводского района. Там проголосовали почти 12 тысяч человек. На избирательный пункт в Советском районе пришли более 11,5 тысяч горожан. В том числе мэр Орла Василий Новиков и глава администрации города Александр Муромский с семьей. И примерно по 9,5 тысяч голосующих было в Железнодорожном и Северном районах. Администрация Орла благодарит всех горожан, принявших участие в рейтинговом голосовании. Кстати, количество активных граждан в этом году было почти на тысячу больше, чем в 2018-м.





Татьяна Тимохина

18 февраля 2019 года







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