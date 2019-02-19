Новости версия для печати 85 молодых орловских семей в этом году отметят новоселье На эти цели поступят почти 38 млн. рублей из федерального бюджета.



Еще 2 миллиона добавят из региональной казны, и больше 17 миллионов составит вклад муниципалитетов. В этом году финансирование программы увеличится на 48%. Отметим, что размер социальной выплаты составляет 35% расчетной стоимости жилья для молодых семей – участников программы, имеющих детей и 30% для молодых семей, не имеющих детей. Разницу между размером социальной выплаты и стоимостью жилого помещения семья оплачивает за счет собственных средств.





Мария Семак

19 февраля 2019 года







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