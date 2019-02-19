Новости версия для печати Почти 500 нерадивых родителей и неблагодарных детей привлекли к ответственности в минувшем году Об этом сообщают судебные приставы.



Больше половины из этого числа приговорены мировыми судьями к исправительным работам, а реальное наказание в виде лишения свободы понесли больше 70 человек. Орловские приставы в очередной раз напоминают – невыполнение обязательств по отношению к детям и нетрудоспособным родителям уголовно наказуемо и призывают добросовестно следовать закону.





Мария Семак

19 февраля 2019 года







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