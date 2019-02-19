Новости версия для печати У ветеранов Ночной хоккейной лиги определилась тройка призеров Трехкратный победитель отборочного раунда «Метеор» в этом году уступил путевку в Сочи своему основному конкуренту – «Ледовой Арене».



В минувшем туре обе команды одержали победы. Разница между ними составляет одно очко. В последнем туре «Ледовой Арене» предстоит сыграть с хоккейным клубом «Долгое». За плечами должанских хоккеистов нет ни одного набранного очка. «Метеор» в последнем туре встретится с «Ливгидромашем», который обеспечил себе бронзовые награды региональных соревнований.





Анастасия Дорохова

19 февраля 2019 года







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