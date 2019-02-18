Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Последний бой Геннадия Павлова. Чемпион России - уроженец Орловской области - погиб в драке.



- Весенний день год кормит. Аграрии готовятся к выходу в поле.



- Орловщина. 18 столетий назад. Что носили и чем занимались наши предки? Ответы - на выставке.



- Когда учёба становится службой. Абитуриенты выбирают профессию.



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Вести-Орёл

18 февраля 2019 года







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