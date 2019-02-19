Новости версия для печати В Орле сотрудники ГИБДД разыскивают очевидцев аварии ДТП произошло 15 февраля в 7:55 на пересечении улиц Лескова и Полесской в Орле.



Дорожно-транспортное происшествие произошло с участием автомобилей Чери-Тиго и Мицубиши-L200. Разыскиваются очевидцы данного происшествия или лица, имеющие видеозапись данного ДТП.



Всех, кто располагает какими-либо сведениями, просят обращаться по телефонам: 8 (4862) 72-90-47 или 8 (4862) 72-90-00 ( Дежурная часть ОБДПС ГИБДД ).





Орловское Информбюро

19 февраля 2019 года







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