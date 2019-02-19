Новости версия для печати

Орловские судьи распределили медали Чемпионата России по легкой атлетике

Всероссийские соревнования по легкой атлетике в помещении состоялись в Москве, в манеже ЦСКА. Сергей Майоров первые два дня работал судьей в секторе по толканию ядра, отвечая непосредственно за измерения результатов спортсменов. В третий день был назначен судьей по дистанции во время проведения беговых видов. Елена Мартынова и Юлия Игонина работали в секретариате, отвечая за формирование стартовых и итоговых протоколов.

По информации региональной федерации, орловцы получили приглашение на Чемпионат России от всероссийской коллегии судей.