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За прошедшие сутки на территории Орловской области зарегистрировано 18 ДТП

18 февраля в 12 часов водитель, управляя автомобилем «Рено Логан», следовал по переулку Трамвайному и при выезде на улицу Пушкина в районе дома №37 произошел наезд на пешехода - женщину 1947 г.р, которая переходила проезжую часть дороги по линии тротуаров. В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения. Не госпитализирована.

18 февраля в 20:55 водитель, управляя автомобилем «Мини Купер», следовал по ул. Московской, и при повороте налево на ул. Степана Разина произошло столкновение с автомобилем «Лада Ларгус», который следовал во встречном направлении прямо. В результате ДТП пассажир «Мини Купера» - мальчик 2008 г.р., который находился на заднем сиденье, получил телесные повреждения.

Фото УГИБДД УМВД России по Орловской области

