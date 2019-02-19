За прошедшие сутки на территории Орловской области зарегистрировано 18 ДТП

|
вторник
19.02.2019
21:47:03
|
|
За прошедшие сутки на территории Орловской области зарегистрировано 18 ДТПСреди них два ДТП с пострадавшими, в результате два человека получили травмы, среди них один ребенок.
18 февраля в 12 часов водитель, управляя автомобилем «Рено Логан», следовал по переулку Трамвайному и при выезде на улицу Пушкина в районе дома №37 произошел наезд на пешехода - женщину 1947 г.р, которая переходила проезжую часть дороги по линии тротуаров. В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения. Не госпитализирована.
18 февраля в 20:55 водитель, управляя автомобилем «Мини Купер», следовал по ул. Московской, и при повороте налево на ул. Степана Разина произошло столкновение с автомобилем «Лада Ларгус», который следовал во встречном направлении прямо. В результате ДТП пассажир «Мини Купера» - мальчик 2008 г.р., который находился на заднем сиденье, получил телесные повреждения.
Фото УГИБДД УМВД России по Орловской области
|© 2002−2019 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин Андрей Анатольевич. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров Аркадий Аркадьевич. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта