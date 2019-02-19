Новости версия для печати Орловчанка Варвара Головина стала бронзовым призером Первенства Европы по карате Первенство Европы по карате проходило в Дании с 8 по 10 февраля.



Пятнадцатилетняя воспитанница школы «Орел-Карат» Варвара Головина попала на турнир Старого Света не сразу. Завоевав на Первенстве России серебро, орловчанка поехала на сборы национальной команды вторым номером. Право выступить на турнире в Дании Варваре Головиной нужно было завоевать в «тестовых» поединках, которых, вместо трех, наша спортсменка провела целых шесть. Дальше были пять боев на Первенстве Европы и первый в жизни международный пьедестал почета. Варвара Головина, бронзовый призер Первенства Европы 2019 г: «У меня была цель - не заплакать во время победы. Держать себя под контролем. Но слезы сами по себе полились. И я думала тогда: «Ладно, эмоции значит эмоции. Буду радоваться!». Большую роль в успехе спортсменки сыграл и ее тренер Алексей Панкратов. Для него медаль Варвары - четвертый подобный успех. С 2015 года ни одно Первенство Европы не обходится без орловского пьедестала. Каждого своего ученика Алексей Панкратов - настраивает одинаково. Говорил он напутственные слова и новоиспеченному бронзовому призеру. Алексей Панкратов, тренер Варвары Головиной: «Мы решили, что чтобы не случилось - мы поедем, и мы не просто поедем на Европу, а поедем ее выигрывать. Несмотря на это, все давление, незнание - едет ли она или не нет, она как настоящий маленький самурай себя проявила». Спортивный путь Варвара Головина начинала в художественной гимнастике. Потом была травма руки, переход в танцы и набор в школьную секцию карате. Действовать вопреки воле родителей было тяжело, но спустя семь лет занятий о выборе вида спорта девушка не жалеет. В планах - рост, развитие и путевка на Олимпиаду. И шансы на это у девушки высоки.









Анастасия Дорохова

19 февраля 2019 года







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