Орловские ветераны триумфально выступили на Чемпионате мира по зимнему троеборью

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вторник
19.02.2019
21:46:59
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Орловские ветераны триумфально выступили на Чемпионате мира по зимнему троеборьюСостязания с участием спортсменов из России, Казахстан, Беларуси и других стран состоялись в городе Могилеве.
В перечень испытаний вошли стрельба, подтягивание и лыжная гонка. На счету нашей команды три призовых места. Золото в возрастной категории 40 лет и старше завоевала амчанка Елена Левчук. Серебряные медали в активе орловцев Николая Варнавского (в категории 60 лет и старше) и Ильи Гулидова (в категории 50-59 лет). Показанные результаты позволили Клубу любителей лыжного спорта Орловской области занять второе общекомандное место.
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