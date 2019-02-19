Новости версия для печати «Меж травами и облаками» Так назвали вечер, который прошел в музее писателей-орловцев. О творчестве Пришвина студентам медколледжа научные сотрудники музея рассказывали под музыку своего коллеги. Алексей Котляр работает в музее системным администратором, а знание информационных технологий сочетает с увлечением музыкой.



В музей Тургенева Алексей Котляр приходит ежедневно. Компьютеры, интернет, сайт - все на нем. Как и музыкальное оформление мероприятий. Причем, музыку создает Алексей сам - на компьютере, при помощи технологии виртуальных инструментов. Алексей Котляр, системный администратор музея им. Тургенева: «Каждая нота каждого инструмента в разных громкостях разными способами записывается в виде короткого аудиофайла, и созданная музыка - это склеенные кусочки длительностью буквально в долю секунды, то есть, это реально звучащие инструменты - просто в таком формате. И я пытаюсь изобразить то, что чувствую - какими способами, какими инструментами, пытаюсь найти мелодию, гармонию». Теперь почти на каждом мероприятии звучит его авторская музыка. Накануне состоялся вечер памяти Пришвина, в котором приняли участие студенты медицинского колледжа. По словам сотрудников музея, виртуальная музыка прекрасно ложится на рассказ о биографии и творчестве писателя. Татьяна Абинякина, старший научный сотрудник музея писателей-орловцев: «Компьютерная музыка сочетается с именем Михаила Пришвина, который считал, что самое важное в писателе, да и в человеке - быть современным, то есть чувствовать пульс времени. Если человек теряет это ощущение современности, то он погибает и как художник, и как человек». Чтобы усовершенствовать новое хобби, Алексею пришлось заняться и реальной музыкой. О необычном увлечении Алексея даже его мама узнала случайно. Она тоже работает в музее, иногда аккомпанирует на творческих мероприятиях. Теперь - в тандеме с сыном. Елена Котляр, сотрудник отдела фондов объединенного литературного музея: «Не слышала, не видела, чтобы он этим увлекался. И вдруг я узнаю, что он, будучи уже в зрелом возрасте, брал частные уроки игры на фортепиано, и сообщил мне постфактум, что поступил в музыкальный колледж». Чтобы создать новую композицию, пришлось перечитать произведения Пришвина. Творчество писателя вдохновляло многих музыкантов. Да и сам он обожал музыку. Татьяна Абинякина, старший научный сотрудник музея писателей-орловцев: «Михаил Пришвин в юности даже играл на мандолине, а в студенческие годы увлекся творчеством Рихарда Вагнера, чья музыка очень необычная, яркая. Пришвин очень любил вагнеровского «Тангейзера», и когда учился в Лейпциге, прослушал эту оперу 37 раз за два года обучения». Кстати, согласно Вагнеру, искусство должно твориться сообществом людей и принадлежать этому сообществу. Музейный проект в полной мере воплощает эту идею, которая, в данном случае, парит под аккомпанемент компьютера «Меж травами и облаками».









Татьяна Тимохина

19 февраля 2019 года







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