Новости версия для печати Талантливые орловцы получили награды Лучшим представителям молодежи в торжественной обстановке, в малом зале областной администрации, вручили дипломы победителей региональных конкурсов, свидетельства стипендиатов, почетные грамоты Губернатора и денежные премии.



Всего 23 награжденных. Это и молодые преподаватели, и аспиранты вузов, а также студенты и школьники - победители предметных олимпиад и творческих конкурсов. От имени губернатора молодежь поздравил его заместитель Вадим Соколов. Он отметил, что именно грамотная, талантливая молодежь - главный потенциал страны. Задача правительства - создать все условия для развития и этого потенциала. Вадим Соколов, первый заместитель губернатора и председателя правительства области: «Нам многое предстоит сделать для развития экономики, социальной сферы, для повышения качества жизни граждан. Для этого необходимо максимально задействовать весь потенциал региона, и в первую очередь мы рассчитываем на интеллектуальный потенциал молодежи, на креативные идеи, знания и инициативу молодых людей». Сегодня на федеральном уровне работает целая система поиска и поддержки молодых талантов и в школьной, и в студенческой среде. В Орловской области развивается и совершенствуется система дополнительного образования. Почти 70% детей и подростков занимаются в кружках и секция, 85% из которых действует бесплатно. Только за прошлый год на Орловщине проведено около 1 200 конкурсных мероприятий. Также наш регион входит в число лидеров по количеству выпускников, поступивших в вузы. И в минувшем году по итогам единого госэкзамена 32 одиннадцатиклассника получили 100 баллов, 427 выпускников награждены медалью «За особые успехи в учении».









Татьяна Тимохина

19 февраля 2019 года







На главную страницу





