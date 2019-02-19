Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».



- В Орле задержали вооруженного преступника.

- Молодо, но уже не зелено. Талантливая молодежь получила заслуженные награды.

- Системный администратор по трудовой книжке, и композитор в душе. Как музыка связала через века Пришвина и Котляра?



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Вести-Орёл

19 февраля 2019 года







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