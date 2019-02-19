Новости версия для печати Под Орлом правоохранительными органами задержан вооруженный мужчина, подозреваемый в совершении разбойного нападения Для успешного проведения захвата предполагаемого преступника оперативники уголовного розыска привлекли на помощь спецназы сразу двух силовых структур - полиции и Росгвардии.



Олеся Лихобабина, заместитель начальника пресс-службы УМВД России по Орловской области: «Неподалеку от села Образцово Орловского района гражданин, применив предмет, похожий на оружие, напал на заявителя, похитил принадлежащие ему 88 тысяч рублей и скрылся. Задержать предполагаемого подозреваемого удалось спустя три дня после совершения нападения во время проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления уголовного розыска, отряда спецназначения «Гром» и управления федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Орловской области». Квалифицировать изъятые у мужчины «трофеи» предстоит экспертам. Если причастность к разбою будут доказана в суде, подозреваемому может грозить до 10 лет лишения свободы. Следствие продолжается.





Иван Суверин

19 февраля 2019 года







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