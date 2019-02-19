Губернатор Орловской области Андрей Клычков принял участие в видеоконференции с председателем правительства Дмитрием Медведевым

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вторник
19.02.2019
21:46:46
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Губернатор Орловской области Андрей Клычков принял участие в видеоконференции с председателем правительства Дмитрием МедведевымОсновной темой совещания стало появление в России госоператора по утилизации отходов. Новая структура была создана по распоряжению президента Владимира Путина в середине января.
Как отметил Дмитрий Медведев, основная задача заключается в том, чтобы не только перестроить отрасль, но и не допустить необоснованного роста платы за вывоз мусора. Основная задача компетентных органов в будущем - перейти на оплату сбора и вывоза мусора, исходя из его фактического накопления. Напомним, в настоящее время на новую систему обращения с твердыми бытовыми отходами перешли 70 регионов страны. В их числе и Орловская область.
На территории нашего региона проведена необходимая подготовительная работа к переходу на новую систему обращения с отходами: построены и введены в эксплуатацию 4 сортировочных комплекса, еще один - в процессе ввода в эксплуатацию, до конца 2019 года будет завершено строительство и ввод в эксплуатацию двух новых полигонов.
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