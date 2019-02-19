Совещание в администрации города Орла

|
вторник
19.02.2019
21:46:36
|
|
Совещание в администрации города ОрлаЖители областного центра выбрали три общественные территории, которые благоустроят в 2019 году. Вопросы к мусорному регоператору продолжают возникать. Общественный транспорт в вечернее время для орловцев остается недоступным.
Рабочее совещание начали с кадровых изменений. Глава администрации города Александр Муромский представил нового начальника управления муниципального имущества и землепользования. С 13 февраля это ведомство возглавляет Татьяна Решетова. Ранее Татьяна Решетова занимала должность руководителя МУП Орловского района «Коммунальник».
После представления чиновницы перешли к повестке дня. Орловцы определились с общественными местами, которые в 2019 году станут еще краше - в рамках программы «Формирование современной городской среды».
Таким образом, в этом году благоустроят сквер Гуртьева, продолжат работы на бульваре Победы и в парке «Ботаника».
Но какое благоустройство без чистоты? Жителей волнует отсутствие дополнительных контейнеров и несвоевременный вывоз мусора. Вопрос непростой. И это знают в управлении городского хозяйства и транспорта.
Много вопросов было и к мусорному регоператору «Зеленая роща». Тем более, когда весна не за горами и впереди - субботники. Если работой не довольны - нужно принимать меры.
Не обошли стороной и транспортную тему. Вопросов по оплате проезда безналичным способом стало чуть меньше, а вот возможность поездки в общественном транспорте после 9 часов вечера для большинства орловцев - уже на протяжении нескольких лет является задачей повышенной сложности.
Мэр города Василий Новиков подчеркнул, что в договоре четко должен быть прописан уровень ответственности, за нарушение которого должны следовать штрафные санкции.
|© 2002−2019 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин Андрей Анатольевич. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров Аркадий Аркадьевич. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта