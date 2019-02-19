Новости версия для печати Совещание в администрации города Орла Жители областного центра выбрали три общественные территории, которые благоустроят в 2019 году. Вопросы к мусорному регоператору продолжают возникать. Общественный транспорт в вечернее время для орловцев остается недоступным.



Рабочее совещание начали с кадровых изменений. Глава администрации города Александр Муромский представил нового начальника управления муниципального имущества и землепользования. С 13 февраля это ведомство возглавляет Татьяна Решетова. Ранее Татьяна Решетова занимала должность руководителя МУП Орловского района «Коммунальник». После представления чиновницы перешли к повестке дня. Орловцы определились с общественными местами, которые в 2019 году станут еще краше - в рамках программы «Формирование современной городской среды». Таким образом, в этом году благоустроят сквер Гуртьева, продолжат работы на бульваре Победы и в парке «Ботаника». Но какое благоустройство без чистоты? Жителей волнует отсутствие дополнительных контейнеров и несвоевременный вывоз мусора. Вопрос непростой. И это знают в управлении городского хозяйства и транспорта. Александр Филатов, зам. начальника управления городского хозяйства и транспорта администрации г. Орла: «Зафиксировано перенакопление ТКО по 45-47 адресам, что является довольно значительной проблемой. Сейчас по сезонному накоплению мусора мы имеем минимальные показатели. С учетом того, что предстоит выброс ботвы, обрезка деревьев, очистка подвалов, ситуация вызывает определенную тревогу». Много вопросов было и к мусорному регоператору «Зеленая роща». Тем более, когда весна не за горами и впереди - субботники. Если работой не довольны - нужно принимать меры. Василий Новиков мэр г. Орла: «Я не хотел бы знать, что в ближайшие две недели из какого-то района не будет вывозиться мусор. Иначе я буду вынужден принять меры». Не обошли стороной и транспортную тему. Вопросов по оплате проезда безналичным способом стало чуть меньше, а вот возможность поездки в общественном транспорте после 9 часов вечера для большинства орловцев - уже на протяжении нескольких лет является задачей повышенной сложности. Владимир Негин, зампред орловского Горсовета: «Мы все время говорим, что надо что-то решать. И где тот подрядчик, с которым расторгнут договор за систематическое неисполнение договорных обязательств? Хотелось бы, чтобы уже от слов к делу переходили. И, безусловно, хотелось бы сделать так, чтобы на будущем конкурсе такие перевозчики больше уже не смогли получить городские маршруты». Мэр города Василий Новиков подчеркнул, что в договоре четко должен быть прописан уровень ответственности, за нарушение которого должны следовать штрафные санкции.









Юлия Опанасюк

19 февраля 2019 года







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