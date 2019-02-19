Новости версия для печати Орловский перинатальный центр завершил переезд отделений в новый корпус Поздравить сотрудников и пациентов с новосельем приехал губернатор области. Накануне, в разгар подготовки к переезду в новом корпусе побывала съемочная группа. Небольшой экскурс по обживаемым помещениям в нашем следующем материале.



Переезд дело хлопотное, но приятное, особенно если новое место предусматривает улучшение условий - а в этом сомневаться не приходится.



Новый корпус Перинатального центра имеет форму трилистника. В одно крыло переедет гинекологическое отделение и операционные, во второе - диагностика и лаборатория, в третье - поликлиника.



Гинекологическое отделение будет располагаться на двух этажах. Это 40 коек круглосуточного пребывания и 15 коек дневного стационара. Раньше дневной стационар был в корпусе поликлиники, что было не очень удобно. Палаты в новом гинекологическом отделении будут суперкомфортные - двух- и трехместные, при каждой - собственная душевая и туалет.



Также в отделении будет две операционные. Большая, оснащенная современным оборудованием, - в оперблоке, и малая – непосредственно в отделении.

Алексей Голубенко, зав. отделением гинекологии и репродуктивных технологий Перинатального центра НКМЦ им. Круглой: «Самое главное, что это новые красивые стены, маленькие комфортные палаты, просторные коридоры, свет и так далее». В новый корпус переедет большая часть диагностических служб. В отделении лабораторной диагностики идет отладка оборудования. Переезду здесь очень рады. По словам сотрудников, все даже лучше, чем необходимо по стандартам. Место есть с запасом.

Саида Лякишева, заведующая отделением лабораторной диагностики Перинатального центра НКМЦ им. Круглой: «На первом этаже располагается цитогенетическая лаборатория - со всеми по всем правилам оборудованными кабинетами и со всеми возможными теперь видами исследования, и лаборатория неонатального биохимического скрининга, где производится биохимический скрининг всем новорожденным Орловской области. На втором этаже разместится клинико-диагностическая лаборатория и ее отделы». Пока светлым коридорам и уютными палатам радуются только медики, наводящие тут лоск к переезду, но они уверены, что пациенткам тоже понравится.





Елена Литинская

19 февраля 2019 года







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