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Орловский перинатальный центр завершил переезд отделений в новый корпус

Поздравить сотрудников и пациентов с новосельем приехал губернатор области. Накануне, в разгар подготовки к переезду в новом корпусе побывала съемочная группа. Небольшой экскурс по обживаемым помещениям в нашем следующем материале.

Переезд дело хлопотное, но приятное, особенно если новое место предусматривает улучшение условий - а в этом сомневаться не приходится.

Новый корпус Перинатального центра имеет форму трилистника. В одно крыло переедет гинекологическое отделение и операционные, во второе - диагностика и лаборатория, в третье - поликлиника.

Гинекологическое отделение будет располагаться на двух этажах. Это 40 коек круглосуточного пребывания и 15 коек дневного стационара. Раньше дневной стационар был в корпусе поликлиники, что было не очень удобно. Палаты в новом гинекологическом отделении будут суперкомфортные - двух- и трехместные, при каждой - собственная душевая и туалет.

Также в отделении будет две операционные. Большая, оснащенная современным оборудованием, - в оперблоке, и малая – непосредственно в отделении.
Алексей Голубенко, зав. отделением гинекологии и репродуктивных технологий Перинатального центра НКМЦ им. Круглой: «Самое главное, что это новые красивые стены, маленькие комфортные палаты, просторные коридоры, свет и так далее».
В новый корпус переедет большая часть диагностических служб. В отделении лабораторной диагностики идет отладка оборудования. Переезду здесь очень рады. По словам сотрудников, все даже лучше, чем необходимо по стандартам. Место есть с запасом.
Саида Лякишева, заведующая отделением лабораторной диагностики Перинатального центра НКМЦ им. Круглой: «На первом этаже располагается цитогенетическая лаборатория - со всеми по всем правилам оборудованными кабинетами и со всеми возможными теперь видами исследования, и лаборатория неонатального биохимического скрининга, где производится биохимический скрининг всем новорожденным Орловской области. На втором этаже разместится клинико-диагностическая лаборатория и ее отделы».
Пока светлым коридорам и уютными палатам радуются только медики, наводящие тут лоск к переезду, но они уверены, что пациенткам тоже понравится.


Елена Литинская
19 февраля 2019 года

 


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