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В Орле при ДТП пострадал ребенок

У гостиницы «Орёл» столкнулись два легковых автомобиля.

ДТП с участием «Мини Купера» и «Лады Ларгус» городского такси случилось на перекрестке Московской и Степана Разина. Оба автомобилиста двигались на зеленый сигнал. Вот только преимуществом проезда обладал лишь один из водителей. Таксист уверен, что это именно он. Водитель "Мини-Купера" от комментариев наотрез отказался и вообще старался держаться подальше от камеры. Полицейские тем временем остановили понятых и начали фиксировать фактуру места происшествия, составляя схему ДТП.
 
По итогам первичного дознания у инспекторов сложилась такая картина происшествия: в 20:55 водитель 1975 года рождения управлял автомобилем «Мини Купер», следовал по улице Московской со стороны улицы Покровской; при повороте налево, на улицу Степана Разина допустил столкновение с автомобилем «Лада Ларгус» под управлением водителя 1995 года рождения. В результате ДТП пассажир автомобиля «Мини Купер» - мальчик 2008 года рождения получил телесные повреждения.
 
С учетом времени суток, серьезного затруднения движения авария на Московской не вызвала. 
 
Между тем, в ГИБДД констатируют: аварии с аналогичным «сценарием» на этом перекрестке происходят с завидным постоянством. Водителям, выполняющим здесь левый поворот, рекомендуется повысить бдительность. А то и вовсе избрать маршрут, обеспечивающий прямой проезд сложного перекрестка.





Иван Суверин
19 февраля 2019 года

 


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