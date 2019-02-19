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В Орле при ДТП пострадал ребенок

ДТП с участием «Мини Купера» и «Лады Ларгус» городского такси случилось на перекрестке Московской и Степана Разина. Оба автомобилиста двигались на зеленый сигнал. Вот только преимуществом проезда обладал лишь один из водителей. Таксист уверен, что это именно он. Водитель "Мини-Купера" от комментариев наотрез отказался и вообще старался держаться подальше от камеры. Полицейские тем временем остановили понятых и начали фиксировать фактуру места происшествия, составляя схему ДТП.

По итогам первичного дознания у инспекторов сложилась такая картина происшествия: в 20:55 водитель 1975 года рождения управлял автомобилем «Мини Купер», следовал по улице Московской со стороны улицы Покровской; при повороте налево, на улицу Степана Разина допустил столкновение с автомобилем «Лада Ларгус» под управлением водителя 1995 года рождения. В результате ДТП пассажир автомобиля «Мини Купер» - мальчик 2008 года рождения получил телесные повреждения.

С учетом времени суток, серьезного затруднения движения авария на Московской не вызвала.

Между тем, в ГИБДД констатируют: аварии с аналогичным «сценарием» на этом перекрестке происходят с завидным постоянством. Водителям, выполняющим здесь левый поворот, рекомендуется повысить бдительность. А то и вовсе избрать маршрут, обеспечивающий прямой проезд сложного перекрестка.