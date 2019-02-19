Новости версия для печати Из-за прорыва трубы в доме на Черкасской затопило две квартиры Такое может случиться с каждым. От прорыва трубы и потопа никто не застрахован. Но когда соседи живут мирно и договариваются - это одно дело, а когда согласия нет - совсем другое. Вот и герои нашего сюжета договориться не могут.



«Лилось со всех стен, и больше 40 минут». Ночь, когда потолок превратился в решето, жильцы пострадавших квартир дома № 72 по улице Черкасской, будут помнить долго. Да и последствия не дадут просто забыть.

Марина Чулкова, жительница дома №72 по ул. Черкасская: «Все двери разбухли, их теперь менять, пострадала вся аппаратура - телевизор, музыкальный центр, компьютер. Ребенку заниматься не на чем». У соседки этажом выше прорвало трубу. Затопило два этажа. Больше всех досталось Марине Геннадьевне - помогать черпать воду было некому, у нее на попечении три инвалида.

Марина Чулкова, жительница дома №72 по ул. Черкасская: «Было по щиколотку воды, ничего поднять не возможно, ливануло сразу по всем комнатам». Коммунальщики говорят: если в квартире потоп - не паникуйте, а действуйте. Звоните в управляющую компанию. Не реагируют? Тогда - в городскую аварийную службу. Если есть возможность перекрыть воду самим - перекрывайте, и не забудьте отключить электричество, после спасайте технику и вещи. Инструкции следовали и пострадавшие жильцы.

Анастасия Телендей, жительница дома №72 по ул. Черкасская: «Попыталась позвонить в МЧС по номеру 112, 510-510 попыталась позвонить». Марина Чулкова жительница дома №72 по ул. Черкасская: «Начало все искрить, мы быстрее свет выключать, в щитке что-то взорвалось». К нашему приезду вторые сутки не было света, на батареях сохли подушки, из люстры, правда, уже не текло, но все-таки капало. В соседней квартире такая же картина. Шкафы распахнуты - сохнут, готов пакет с испорченными вещами на мусорку.

Галина Сафронова, жительница дома №72 по ул. Черкасская: «Все в тазах было, тряпки лежат, на линолеум становишься - и вода из-под него. Я не хочу к ней идти и разговаривать, будут силы - я сама все обдеру и сделаю. Ну, просто надо по-человечески! Она хоть бы пришла и сказала: "Вы меня извините!». Марина Чулкова жительница дома №72 по ул. Черкасская: «С ней разговаривать невозможно, она дверь вообще не открывает, через дверь может послать по-русски». К нашей съемочной группе соседка сверху отнеслась не так, как к соседям - дверь открыла. Правда сообщила, что ни с кем из соседей снизу договариваться не собирается. Валентина Махортова считает, что виновато ЖЭУ, с ним и нужно договариваться.



С ЖЭУ тоже не все так просто. Подобные потопы фиксируют несколько раз в месяц. Поэтому из пострадавших уже выстроилась очередь, но в данном случае пообещали проблемы уладить в течение 10 дней.

Александр Гудков, директор ООО «ЖЭУ №1»: «Проблему устранили, все заменили. Составлен акт, будет подготовлена смета, будем производить компенсацию пострадавшей квартире. Другого варианта нет. Если она на нас подаст в суд, то вентиль является собственностью управляющей компании, он находится на центральном стояке водоснабжения». В администрации видят только один выход: точки над i расставит суд.

Николай Ванифатов начальник управления городского хозяйства и транспорта г. Орла: «Они могут поступить двумя путями: первое - на основании договора о социальном найме они сами могут обратиться в суд - для проведения ремонта либо компенсации, и второй вариант - они могут обратиться в адрес собственника квартиры, а это администрация города Орла, тогда эти меры будем предпринимать мы». Пока Марина Геннадьевна просит помочь неравнодушных к ее беде вынести испорченный диван, а еще отдаст даром пианино за не надобностью, оно не пострадало.









Анна Вайсергисер

19 февраля 2019 года







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