Верховный суд РФ оставил без изменений приговор Владимиру Мухину

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вторник
19.02.2019
21:46:13
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Верховный суд РФ оставил без изменений приговор Владимиру МухинуОн был признан виновным в убийствах высокопоставленного московского чиновника Андрея Уварова и бывшего гендиректора «Орелстроя» Владимира Соболева.
Напомним, Владимир Мухин имел застарелый деловой конфликт с бывшим главой «Орелстроя» и вице-мэром Орла. Младший сын Василия Уварова погиб от рук преступника первым. Мухин намеревался его похитить, но, встретив сопротивление, застрелил. Та же участь почти полтора года спустя постигла Владимира Соболева. Он был убит в собственном автомобиле неподалеку от своего дома. Кроме того, Мухину инкриминировали незаконный оборот оружия и вымогательство. Суд приговорил его к двадцати одному году колонии строгого режима и полумиллионному штрафу. Вчетверо больше Мухин будет должен заплатить семьям потерпевших в порядке возмещения морального вреда. Верховный суд не усмотрел причин смягчить приговор, вынесенный осужденному.
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