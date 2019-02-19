Новости версия для печати Должанская центральная районная больница будет уплотняться Детское отделение, которое сейчас находится в отдельном корпусе, переедет в главное здание больницы. Что ещё медучреждение предпримет в целях экономии средств, сегодня разбирали депутаты Облсовета на профильном комитете.



Решение об уплотнении было принято руководством больницы, облздрав его поддержал. Сам переезд начнётся в ближайшее время. Это позволит сократить коммунальные расходы медучреждения, которые в конце 2018 года и составляли большую часть кредиторской задолженности. Напомним, что из-за неё Должанская ЦРБ была вынуждена сократить штат. Также руководство планирует увеличить доходы больницы от системы обязательного медицинского страхования.

Анатолий Крючков, председатель комитета по здравоохранению, социальной политике и связям с общественными объединениями орловского Облсовета: «Принимаются меры для того, чтобы пролицензировать 10 медпунктов, которые сегодня не имеют лицензии, это, естественно, ложится тяжким бременем на бюджет больницы. Какие меры для этого предпринимаются? В виде подготовки специалистов, переподготовки медсестер, которые не имеют сертификата по лечебному делу, а также приобретается дополнительное оборудование с тем, чтобы эти 10 медпунктов получили лицензию и могли работать в системе обязательного медицинского страхования».





Антон Киселёв

19 февраля 2019 года







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