Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


вторник
19.02.2019
21:46:10
Новости
Все новости
Видео

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Провинциалы
Парк культуры
Пульс
Всё в дом
Такая жизнь
Солдаты России
Следствием установлено
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Нас водила молодость
Очерки и публицистика
Мобильный репортёр
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"
Из архива ГТРК "Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Тургенев. Live
Краеведение
География
Деловая жизнь
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
Фотоархив
Новости версия для печати

Должанская центральная районная больница будет уплотняться

Детское отделение, которое сейчас находится в отдельном корпусе, переедет в главное здание больницы. Что ещё медучреждение предпримет в целях экономии средств, сегодня разбирали депутаты Облсовета на профильном комитете.

Решение об уплотнении было принято руководством больницы, облздрав его поддержал. Сам переезд начнётся в ближайшее время. Это позволит сократить коммунальные расходы медучреждения, которые в конце 2018 года и составляли большую часть кредиторской задолженности. Напомним, что из-за неё Должанская ЦРБ была вынуждена сократить штат. Также руководство планирует увеличить доходы больницы от системы обязательного медицинского страхования.
Анатолий Крючков, председатель комитета по здравоохранению, социальной политике и связям с общественными объединениями орловского Облсовета: «Принимаются меры для того, чтобы пролицензировать 10 медпунктов, которые сегодня не имеют лицензии, это, естественно, ложится тяжким бременем на бюджет больницы. Какие меры для этого предпринимаются? В виде подготовки специалистов, переподготовки медсестер, которые не имеют сертификата по лечебному делу, а также приобретается дополнительное оборудование с тем, чтобы эти 10 медпунктов получили лицензию и могли работать в системе обязательного медицинского страхования».



Антон Киселёв
19 февраля 2019 года

 


На главную страницу
© 2002−2019 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин Андрей Анатольевич. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров Аркадий Аркадьевич. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта