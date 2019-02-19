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Новый дом - Орловщина

В 2018 году 1840 теперь уже бывших иностранных граждан получили прописку в Орловской области. Чем они живут? И кто такие на самом деле мигранты?

Вначале пути Инна Катранжи и не подозревала, что дорога домой для неё окажется дорогой к Богу. Причём, далеко не лёгкой даже в причине - угроза собственной жизни и жизням родных.
Инна Катранжи, послушница женского монастыря святой Марии Магдалины, с. Никольское: «Снаряды падали очень часто и густо, и рядом. Но когда прилетел в собственный двор и нашу соседку порезало по рукам и ногам...»
Тогда семья Инны и поняла - война уже и на их пороге. Беженцами четыре года назад они приехали на Орловщину. Новым домом для них стал женский монастырь Марии Магдалины в Должанском районе, тогда здесь работал центр временного размещения для иностранцев. Ощущение мира вернулось только через год, следом появилось и чувство дома, а шесть месяцев назад взялись и за гражданство. На днях Инна дала присягу на верность России и стала полноправной россиянкой.

Семья Мирославы Григорьевой эту присягу не давала - они получили российское гражданство ещё до того, как она стала обязательной процедурой. Переехав в 2011 году из Киева в Колпну, сама Мирослава сразу же начала работать в доме культуры райцентра. И сегодня у хореографа Григорьевой занимаются больше 100 ребят. А чуть больше года назад она открыла для себя новое увлечение - блогинг. Герой всех видео - любимая дочь.
Мирослава Григорьева, художественный руководитель танцевального коллектива «Gree dance», Колпна: «Решили попробовать поменять ритм жизни: городской - на более спокойный. Чистый воздух, природа - для ребёнка раздолье. Когда увидели такой дом культуры с концертным залом и танцевальным залом, сомнений не осталось».
Новым домом Орловщина стала и для молодого актёра из Донецка Максима Громова. После начала боевых действий театр, где играл Максим, ещё жил. Ни труппу, ни зрителей не смущали даже военная техника и посты, которых в городе с каждым днём становилось всё больше. Дважды Максиму даже пришлось выбираться из перестрелок. Летом 2014-го коллеги по труппе начали уезжать, и молодой актёр понимает почему.
Максим Громов, актёр театра «Свободное пространство»: «Жил в какой-то постоянной надежде, что это скоро закончится. Вообще, когда война пришла в Донецк, мы все не могли поверить. Мы думали, что никогда такого не случится. Но я чётко помню это утро, когда в 6 часов мы проснулись от звуков самолёта, которые просто гнули тополя - тогда бомбили аэропорт».
Максим, как и другие герои нашего сюжета, тоже полноправный гражданин России. И считает себя настоящим орловцем, хоть и не коренным - здесь он встретил свою любовь и создал семью, исполнил маленькую личную мечту - приобрёл авто, и, что самое главное, работает, и планирует продолжать это делать для людей.




Антон Киселёв
19 февраля 2019 года

 


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