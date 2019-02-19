Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».



- Оставить без изменений. Верховный суд не дал Владимиру Мухину поблажек.



- Когда квартира превратилась в болото, а стоимость испорченных вещей исчисляется тысячами. Что делать, если у соседей прорвало трубу?



- Должанскую ЦРБ - уплотнить. Что ещё предпринимают власти, чтобы сохранить больницу?



- Путь домой. Кто такие - наши новые соотечественники?



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Вести-Орёл

19 февраля 2019 года







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