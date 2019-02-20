Новости версия для печати В общественном транспорте Орла можно оплачивать до пяти поездок единовременно Вопрос невозможности единовременной оплаты проезда безналичным способом за двух и более пассажиров - решен. Теперь лимит установлен до пяти человек.



Как сообщает сайт городской администрации, анализ обращений граждан показал, что имели место ситуации, когда водитель требовал оплатить проезд наличными, если банковская карточка по различным причинам не срабатывала. Каждый факт разбирается в ручном режиме.



В некоторых автобусах валидатор оказался неисправен. Александр Муромский напомнил, что перевозчик, согласно заключенным муниципальным договорам, в случае неисправности валидатора обязан в течение трех часов произвести замену.



Жители также сообщили о фактах, когда с банковской карты списывалось по 20 рублей. В целях профилактики таких случаев специалисты отдела транспортного обслуживания населения и связи рекомендуют жителям просить у водителей чек.





Орловское Информбюро

20 февраля 2019 года







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