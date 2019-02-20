Новости версия для печати Студенческий педагогический отряд «БЭМС» стал победителем областного конкурса Всего за почетный статус боролись 8 команд.



Ребятам пришлось пройти три отборочных этапа: предоставить видеоролики, отражающие специфику работы отряда, продемонстрировать свои знания и таланты. Победители – БЭМС – всего год, как сформировались, но за это время успели поработать вожатыми в детских лагерях Орловской области и Краснодарского края, провести несколько благотворительных мероприятий. Отметим, что штаб общественного движения сообщает о старте нового набора студентов в отряды по семи направлениям: вожатые, строители, спасатели, проводники, медики, сельское хозяйство и сервис.





Мария Семак

20 февраля 2019 года







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