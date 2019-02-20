Новости версия для печати С безнадзорными животными в Орле начнут бороться в марте В социальные сети главы администрации Орла Александра Муромского поступает большое количество обращений по вопросу увеличения численности бродячих собак.



По информации Александра Филатова, заместителя начальника управления городского хозяйства и транспорта, работы по отлову безнадзорных животных велись до конца 2018 года. На текущий момент из средств областного бюджета на эти цели получено 4,8 млн рублей.



Заказчиком, БУ ОО «Орловская городская станция по борьбе с болезнями животных», завершается процедура приема заявок на отлов безнадзорных собак. Подрядчик будет определен в конце февраля - начале марта. Работы по отлову и содержанию животных будут возобновлены в первой декаде марта, сообщает сайт городской администрации.



Александр Муромский поручил главам районных администраций обращать внимание на места концентрации бездомных собак и сообщать уполномоченным представителям бюджетного учреждения Орловской области. Заявки могут направлять и сами жители.



Для оперативного принятия мер по отлову безнадзорных собак необходимо направлять письменные заявки с указанием количества особей, места их скопления и внешних признаков по адресу БУОО «Орловская городская станция по борьбе с болезнями животных»: г. Орел, Карачевское шоссе, д. 75, а также по телефонам (факсу) 8 (4862) 72-03-96, 75-84-05 или e-mail: gorvet_orel@mail.ru с указанием темы «Отлов безнадзорных собак».





Орловское Информбюро

20 февраля 2019 года







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