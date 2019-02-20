Новости версия для печати За прошедшие сутки на территории Орловской области зарегистрировано 19 ДТП Среди которых одно ДТП с пострадавшим, в результате один человек получил травмы.



19 февраля в Ливнах в 17 часов водитель, управляя автомобилем «УАЗ», в районе дома № 21 по ул. Воронежской допустила наезд на пешехода - мужчину 1941 г.р., переходящего проезжую часть дороги вне пешеходного перехода. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, госпитализирован.

Фото УГИБДД УМВД России по Орловской области





Орловское Информбюро

20 февраля 2019 года







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