Новости версия для печати Орловцев приглашают на праздничный турнир по любительской рыбалке Соревнования «Два крючка» состоятся 24 февраля на озере Светлая жизнь.



К участию в турнире допускаются все желающие.



Участники от 8 до 18 лет допускаются в сопровождении родителей или их представителя, имеющего нотариально заверенную доверенность . Все спортсмены должны иметь при себе документ удостоверяющий личность.



Сбор участников - на месте проведения турнира в 8:00, старт рыбалки в 9:00, подведение итогов – в 14:00. Победитель определяется по наибольшему весу пойманных рыб. При равном весе учитывается количество пойманных рыб.



Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8-910-748-80-70 (Александр Глазков).





Анастасия Дорохова

20 февраля 2019 года







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