Новости версия для печати

В Орле пройдет Первенство ЦФО по кикбоксингу

Борьба у спортсменов будет проходить в четырех возрастных категориях. К участию в турнире допускаются спортсмены не моложе 11 лет.

Соревнования в личном зачете проводятся по Олимпийской системе с выбыванием после первого поражения. Два спортсмена, проигравшие в полуфинале, занимают третье место.

Поболеть за своих спортсменов можно будет 2 и 3 марта на площадке спорткомплекса ТМК ГРИНН.

Начало соревновательных дней - 10:00. Торжественное открытие турнира 2 марта в 12:00.