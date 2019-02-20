Новости версия для печати Орловский духовой оркестр «Прометей» выиграл Гран-при межрегионального конкурса Творческое состязание между детскими, любительскими и муниципальными коллективами из Липецкой, Воронежской, Орловской и Тамбовской областей прошло 17 февраля в Липецке.



Согласно условиям конкурса участники готовили программу из нескольких разнохарактерных произведений, одно из которых должно было быть посвящено Дню защитника Отечества. Воспитанники орловской детской хоровой школы исполнили на выступлении произведения «Звенит январская вьюга» А. Зацепина, «Караван» Х. Тизола, марш «Прощание славянки» В. Агапкина.



Отметим также, что для «Прометея» это уже второе Гран-при в 2019 году: на «Международных воронежских ассамблеях им. В.Халилова» коллектив также удостоился высшей награды.





Анастасия Дорохова

20 февраля 2019 года







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