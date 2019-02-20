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среда
20.02.2019
19:33:31
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Орловцы принимают участие в финале всероссийского патриотического конкурса «Делай, как я!»Торжественное открытие конкурса прошло 19 февраля в Москве в Общественной палате Российской Федерации.
От Орловской области в конкурсе принимают участие Елизавет Агаркова, Дарина Пожаркина, Ольга Терехова.
Уже четвертый год этот конкурс собирает лучших юных воспитанников военно-патриотических клубов, кадетских учебных заведений и их руководителей. Впереди у ребят насыщенная неделя. Им предстоит сдать нормативы по военно-прикладной физической подготовке.
Соревнования пройдут на базе Софринской отдельной бригады оперативного назначения Внутренних войск национальной гвардии России. Так же участники конкурса будут соревноваться в огневой, тактико-специальной подготовке, продемонстрируют знания военной истории и Уставов Вооруженных сил и выступят с творческим представлением своей военно-патриотической деятельности.
Подведение итогов состоится в музее Победы на Поклонной горе в День защитников Отечества.
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