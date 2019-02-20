Новости версия для печати Орловцы принимают участие в финале всероссийского патриотического конкурса «Делай, как я!» Торжественное открытие конкурса прошло 19 февраля в Москве в Общественной палате Российской Федерации.



От Орловской области в конкурсе принимают участие Елизавет Агаркова, Дарина Пожаркина, Ольга Терехова.



Уже четвертый год этот конкурс собирает лучших юных воспитанников военно-патриотических клубов, кадетских учебных заведений и их руководителей. Впереди у ребят насыщенная неделя. Им предстоит сдать нормативы по военно-прикладной физической подготовке.



Соревнования пройдут на базе Софринской отдельной бригады оперативного назначения Внутренних войск национальной гвардии России. Так же участники конкурса будут соревноваться в огневой, тактико-специальной подготовке, продемонстрируют знания военной истории и Уставов Вооруженных сил и выступят с творческим представлением своей военно-патриотической деятельности.



Подведение итогов состоится в музее Победы на Поклонной горе в День защитников Отечества.





Анастасия Дорохова

20 февраля 2019 года







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