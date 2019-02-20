Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 17:00 на телеканале «Россия».



- Дополнительные меры поддержки для семей с детьми. Владимир Путин огласил ежегодное послание.



- Светло, просторно и современно. В Орле открыли новый корпус Перинатального центра?



- Супер-Луна в том числе видна и на орловском небосклоне.



СМОТРЕТЬ ВЫПУСК





Вести-Орёл

20 февраля 2019 года







На главную страницу





