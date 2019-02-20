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Орловский Перинатальный центр отпраздновал новоселье

Больше 10 лет назад областной роддом переименовали в Перинатальный центр. За сменой вывески последовали масштабные перемены. Здесь стали выхаживать детей, рожденных раньше срока и весом от 500 грамм, стали помогать женщинам с патологиями. Не так давно мед учреждение присоединили к НКМЦ имени Зинаиды Круглой. Накануне реорганизация завершилась. О ее итога, о новых направлениях и о том, что теперь есть в Орловской области, и о том, чего нет в других регионах, рассказали и показали главе региона.

Реконструкция Перинатального центра длилась не один год. Из-за отсутствия финансирования срок ввода в эксплуатацию не раз откладывали. В прошлом году за него взялись вновь. И вот корпус из трех отдельных зданий, соединенных между собой холлами и лифтовыми площадками, введен в эксплуатацию. Первопроходцами стали пациенты гинекологического отделения. Говорят - плюсов много.
Елена Харламова, пациентка: «Все чисто, все современное, палаты маленькие. Кровати удобные».
В палатах предусмотрены все удобства. Коридоры - достаточно просторные, есть места для ожидания, свой конференц-зал, аптечный пункт, поликлиника, лаборатории и операционные, оснащенные современным оборудованием.

Еще пациенты перинатального центра на себе могут испытать живительную силу воды. На базе физиотерапевтического отделения открыли новое направление - бальнеотерапию. До этого душ-массаж и ванные, наполненные лечебной водой, были доступны лишь на курортах. Возможной стала и лучевая диагностика.
Людмила Крылова, и.о. главного врача БУЗ Орловской области НКМЦ им. Круглой: «У нас появилась возможность проведения фетальной хирургии, то есть оперирование во время беременности. Это одно из направлений, которое в настоящее время широко используется в федеральных столицах - Москве и Санкт-Петербурге. Мы будем единственным учреждением, кто будет проводить это оперативное лечение в ЦФО».
Это то, что уже реализовано, но есть и планы на будущее - открыть направление экстракорпорального оплодотворения. Проектно-сметная документация практически готова. Пока каждый год около 250 женщин Орловщины ЭКО делают в специализированных клиниках соседних регионов.
Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Это тот шаг вперед, который нужно было сделать для области. Сейчас у нас осталась задача по приведению в порядок старого корпуса, и в целом - чтобы этот большой перинатальный центр заработал для всей области. Но самое главное - теперь каждый житель области может в самых современных условиях получить высокотехнологичную медицинскую помощь».
Поликлиника Перинатального центра рассчитана на 150 посещений за смену, а гинекологическое отделение - на 60 коек и уже заполнено.




Анна Вайсергисер
20 февраля 2019 года

 


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